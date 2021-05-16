Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

Токио, 16 мая. Японские сейсмологи зарегистрировали землетрясение у берегов острова Хоккайдо магнитудой 5,8. Этой информацией поделился Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи утверждают, что эпицентр землетрясения произошел на расстоянии в 101 км в юго-восточном направлении от города Кусиро. В нем живет примерно 183 тысячи человек.

Очаг пролегал на глубине десяти км. Данные об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось о регистрации сейсмологами землетрясения магнитудой 5,1 на Камчатке. Подземные толчки были зафиксированы 11 мая на востоке полуострова. Эпицентр сейсмологической активности находился в 70 километрах от села Милькове.