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новостей
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Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
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Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
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Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

  /   Обновлено: 16 мая 2021 07:58
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Токио, 16 мая. Японские сейсмологи зарегистрировали землетрясение у берегов острова Хоккайдо магнитудой 5,8. Этой информацией поделился Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи утверждают, что эпицентр землетрясения произошел на расстоянии в 101 км в юго-восточном направлении от города Кусиро. В нем живет примерно 183 тысячи человек.

Очаг пролегал на глубине десяти км. Данные об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось о регистрации сейсмологами землетрясения магнитудой 5,1 на Камчатке. Подземные толчки были зафиксированы 11 мая на востоке полуострова. Эпицентр сейсмологической активности находился в 70 километрах от села Милькове.

япония землетрясение сейсмологи
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