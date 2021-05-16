Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса

, 16 мая. Представители Хорватии и Австралии на Евровидении-2021 выразили поддержку певице Маниже, представляющей Россию на международном конкурсе.

Манижа выступит в Роттердаме с песней Russian Woman на арене Ahoy. После национального отбора исполнительница столкнулась с массой критики в Сети, поскольку многим не понравился текст трека для Евровидения.

Однако с этим не согласны другие участники Евровидения. Хорватская певица Альбина выразила готовность во время голосования отдать двенадцать баллов (максимальное количество) за российскую исполнительницу. По ее словам, Манижа очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя певица и ее песня с отличным посылом.

«Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — пояснила Альбина.

Еще одна участница международного конкурса назвала Манижу фаворитом и призналась, что восхищается ей. По мнению австралийской артистки Монтень, российская певица великолепна.

«Это трудный выбор, потому что мне по-прежнему нравится Исландия, но в этом году я отдам свой голос за Манижу из России», — призналась Монтень.

Напомним, в 2020 году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа появится на сцене в красном комбинезоне, который уже знаком россиянам по национальному отбору. Певица ранее объяснила, почему выбрала именно такой костюм для конкурса.