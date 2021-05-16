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16 мая 08:26
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новостей
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Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
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Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса

Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
Федеральное агентство новостей

, 16 мая. Представители Хорватии и Австралии на Евровидении-2021 выразили поддержку певице Маниже, представляющей Россию на международном конкурсе.

Манижа выступит в Роттердаме с песней Russian Woman на арене Ahoy. После национального отбора исполнительница столкнулась с массой критики в Сети, поскольку многим не понравился текст трека для Евровидения.

Однако с этим не согласны другие участники Евровидения. Хорватская певица Альбина выразила готовность во время голосования отдать двенадцать баллов (максимальное количество) за российскую исполнительницу. По ее словам, Манижа очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя певица и ее песня с отличным посылом.

«Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — пояснила Альбина.

Еще одна участница международного конкурса назвала Манижу фаворитом и призналась, что восхищается ей. По мнению австралийской артистки Монтень, российская певица великолепна.

«Это трудный выбор, потому что мне по-прежнему нравится Исландия, но в этом году я отдам свой голос за Манижу из России», — призналась Монтень.

Напомним, в 2020 году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа появится на сцене в красном комбинезоне, который уже знаком россиянам по национальному отбору. Певица ранее объяснила, почему выбрала именно такой костюм для конкурса.

евровидение Манижа ротердам
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