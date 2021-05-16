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16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
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Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»

Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Москва, 16 мая. Вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в город Хайдарабад, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Россия и Индия находятся в контакте по вопросам борьбы с коронавирусом, следуя союзническим отношениям между странами. В прошлом месяце российская сторона доставила в Нью-Дели гуманитарную помощь из 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

«Это действительно блестящий пример стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией», — отметил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

В воскресенье, 16 мая, в город Хайдарабад прибыла поставка вакцины «Спутник V». Российский препарат известен во всем мире и доказал свою эффективность, подчеркнул глава дипломатического представительства.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские поликлиники получили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Горожане могут привиться этим препаратом во всех пунктах вакцинации.

вакцина пандемия коронавирус Спутник V
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Все новости / Общество / Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
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