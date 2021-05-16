Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»

Москва, 16 мая. Вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в город Хайдарабад, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Россия и Индия находятся в контакте по вопросам борьбы с коронавирусом, следуя союзническим отношениям между странами. В прошлом месяце российская сторона доставила в Нью-Дели гуманитарную помощь из 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

«Это действительно блестящий пример стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией», — отметил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

В воскресенье, 16 мая, в город Хайдарабад прибыла поставка вакцины «Спутник V». Российский препарат известен во всем мире и доказал свою эффективность, подчеркнул глава дипломатического представительства.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские поликлиники получили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Горожане могут привиться этим препаратом во всех пунктах вакцинации.