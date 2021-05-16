Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления

Москва, 16 мая. Врач Александр Мясников рассказал россиянам, что не нужно часто измерять артериальное давление.

Врач сообщил об этом во время эфира на телеканале «Россия-1». Мясников ответил зрительнице, обратившей внимание на снижение давление у нее и мужа за день.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 — это, конечно, гипертония, требующая лечения», — сказал врач.

Мясников посоветовал применять холтеровское мониторирование во время разовых скачков, для определения среднего давления. Он добавил, что делать это стоит не больше, чем один раз за три месяца. Врач сообщил, что ночное давление должно быть меньше, чем дневное. Мясников также посоветовал пить таблетки от гипертонии незадолго до сна.

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