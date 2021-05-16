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Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
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Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
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Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
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07:06
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Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления

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Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 16 мая. Врач Александр Мясников рассказал россиянам, что не нужно часто измерять артериальное давление.

Врач сообщил об этом во время эфира на телеканале «Россия-1». Мясников ответил зрительнице, обратившей внимание на снижение давление у нее и мужа за день.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 — это, конечно, гипертония, требующая лечения», — сказал врач.

Мясников посоветовал применять холтеровское мониторирование во время разовых скачков, для определения среднего давления. Он добавил, что делать это стоит не больше, чем один раз за три месяца. Врач сообщил, что ночное давление должно быть меньше, чем дневное. Мясников также посоветовал пить таблетки от гипертонии незадолго до сна.

Ранее сообщалось, что профессор из Японии перечислил фрукты для профилактики заболеваний.

здоровье давление Александр Мясников
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