Спасатели разыскивают двух пропавших школьниц в Горном Алтае

Горно-Алтайск, 16 мая. Две девочки потерялись в Горно-Алтайске, спасатели организовали поиски.

Пропавшим подросткам по 16 лет. О них нет никакой информации с 14 мая. Сообщение об этом публикует отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Рост первой составляет 165 см, телосложение обычное, серые глаза, светло-русые волосы. Девочка была одета в желтую кофту, черные штаны и белые ботинки.

Вторая пропавшая имеет рост около 170 см. Также среднего телосложения, с темно-серыми глазами и светлыми волосами. Она была одета в синюю «джинсовку», темную футболку, голубые джинсы и серые кроссовки. Спасатели просят сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках по телефонам 8-800-700-5452 или 112.

Ранее МЧС временно отложило поиски пропавшего в Адыгее туриста. С наступлением утра работы будут продолжены. Спасатели просмотрели прибрежную линию и акваторию реки Белая в направлении Майкопской ГЭС.