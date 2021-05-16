Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты

Петропавловск-Камчатский, 16 мая. Житель Петропавловска-Камчатского не смог выбраться на берег после падения в бухту Бабья без помощи спасателей.

Звонок в службу спасения в краевом управлении МЧС получили около 23 часов. Звонившая женщина уточнила, что рядом с берегом человек упал в воду и был не в состоянии был самостоятельно выбраться. К этому моменту на улице было уже достаточно холодно и в ледяной воде возрастала вероятность переохлаждения.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 2 и Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС немедленно выдвинулись на место и принялись вытаскивать мужчину. К моменту успешного завершения операции пострадавший сильно замерз. Его с помощью носилок отнесли к машине скорой помощи. По предварительной информации, житель был пьян.

Недавно приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема. Патруль решил остановить мужчину, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался уехать.