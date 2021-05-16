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16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
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Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты

Происшествия
Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Петропавловск-Камчатский, 16 мая. Житель Петропавловска-Камчатского не смог выбраться на берег после падения в бухту Бабья без помощи спасателей.

Звонок в службу спасения в краевом управлении МЧС получили около 23 часов. Звонившая женщина уточнила, что рядом с берегом человек упал в воду и был не в состоянии был самостоятельно выбраться. К этому моменту на улице было уже достаточно холодно и в ледяной воде возрастала вероятность переохлаждения.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 2 и Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС немедленно выдвинулись на место и принялись вытаскивать мужчину. К моменту успешного завершения операции пострадавший сильно замерз. Его с помощью носилок отнесли к машине скорой помощи. По предварительной информации, житель был пьян.

Недавно приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема. Патруль решил остановить мужчину, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался уехать.

мчс камчатка спасение
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