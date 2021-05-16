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новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
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Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года

Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Южно-Сахалинск, 16 мая. Порядка 3 тысяч ям на дорогах Южно-Сахалинска ликвидировали городские службы. Полностью работу обещают завершить к лету.

Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко узнал от сотрудников администрации. Он рассказал, что ямы все равно неизбежно будут появляться, однако важно их быстро выявлять и заделывать.

«В этом нам поможет цифровая карта дорог, на которой наши жители и волонтеры размещают актуальную информацию о состоянии полотна. Призываю всех активно пользоваться этим сервисом», — объяснил Лимаренко.

Региональные власти рассказали, что за чистотой дорожного полотна будет следить специальная машина с камерами. Плохо выполняющие свою работу коммунальщики не будут получать оплату. Жителей призвали бороться с дырами в асфальте с помощью сервиса «Сахалин.онлайн». Там была открыта категория "ненадлежащее содержание автомобильных дорог". Сообщения пользователей сразу будут передаются специалистам.

Недавно в МЧС назвали сроки по восстановлению подачи воды в дома под Смоленском. Коммунальная авария произошла в Вязьме.

дороги сахалин
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