Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года

Южно-Сахалинск, 16 мая. Порядка 3 тысяч ям на дорогах Южно-Сахалинска ликвидировали городские службы. Полностью работу обещают завершить к лету.

Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко узнал от сотрудников администрации. Он рассказал, что ямы все равно неизбежно будут появляться, однако важно их быстро выявлять и заделывать.

«В этом нам поможет цифровая карта дорог, на которой наши жители и волонтеры размещают актуальную информацию о состоянии полотна. Призываю всех активно пользоваться этим сервисом», — объяснил Лимаренко.

Региональные власти рассказали, что за чистотой дорожного полотна будет следить специальная машина с камерами. Плохо выполняющие свою работу коммунальщики не будут получать оплату. Жителей призвали бороться с дырами в асфальте с помощью сервиса «Сахалин.онлайн». Там была открыта категория "ненадлежащее содержание автомобильных дорог". Сообщения пользователей сразу будут передаются специалистам.

Недавно в МЧС назвали сроки по восстановлению подачи воды в дома под Смоленском. Коммунальная авария произошла в Вязьме.