Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости
16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости

Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском

Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Благовещенск, 16 мая. Неизвестные в районе села Игнатьево под Благовещенском закрыли собаку и щенка в будке, а после расстреляли их.

Волонтер и зоозащитница Ольга Ефремова на своей странице в Instagram рассказала, что во время прогулки девушка нашла заколоченную будку. На ней были видны четыре отверстия — предположительно, от выстрелов. В будку вела цепь.

Девушка заглянула в будку и увидела в ней мертвую собаку с открытыми глазами. При вскрытии сотрудники полиции обнаружили двух пристегнутых собак с огнестрельными ранениями.

Волонтеры написали в полицию заявление. По факту инцидента было возбуждено дело по статье 245 УК РФ («жестокое обращение с животными»). Сейчас волонтеры по согласованию с полицией ищут свидетелей происшествия.

Накануне стало известно, что жительница Благовещенска погибла в результате падения с большой высоты. Трагедия произошла в минувшее воскресенье

зоозащитники благовещенск жестокое обращение с животными
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 176295 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 166972 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 62221 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 56481 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 32081 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Все новости / Происшествия / Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
Рейтинг@Mail.ru