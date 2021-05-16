Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском

Благовещенск, 16 мая. Неизвестные в районе села Игнатьево под Благовещенском закрыли собаку и щенка в будке, а после расстреляли их.

Волонтер и зоозащитница Ольга Ефремова на своей странице в Instagram рассказала, что во время прогулки девушка нашла заколоченную будку. На ней были видны четыре отверстия — предположительно, от выстрелов. В будку вела цепь.

Девушка заглянула в будку и увидела в ней мертвую собаку с открытыми глазами. При вскрытии сотрудники полиции обнаружили двух пристегнутых собак с огнестрельными ранениями.

Волонтеры написали в полицию заявление. По факту инцидента было возбуждено дело по статье 245 УК РФ («жестокое обращение с животными»). Сейчас волонтеры по согласованию с полицией ищут свидетелей происшествия.

Накануне стало известно, что жительница Благовещенска погибла в результате падения с большой высоты. Трагедия произошла в минувшее воскресенье