Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы

Москва, 16 мая. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, называвшего свою страну центром и сердцем Европы.

Политик отреагировал на публикацию Зеленского в Twitter. Украинский лидер написал что Украина является центром и сердцем Европы по устремлениям, ценностям, духу и географии.

В своем Telegram-канале российский сенатор удивился тому, как можно защищать восточную границу Европы, находясь в ее центре. Он также задался вопросом, почему Украина рвется в Европу, если уже является ее частью.

«Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» — поинтересовался Пушков.

Не меньше вопросов у него вызвало высказывание украинского президента о «сердце Европы». По мнению сенатора, с этим заявлением «Зеленский совсем перебрал». Пушков предположил, что украинский лидер пытается такими речами ободрить своих избирателей.

Ранее в Союзе журналистов России заявили, что Украина опасна для репортеров на фоне избиения стрингера Ruptly. Секретарь СЖР и вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что зачастую нападают на съемочные группы.