Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости
16 мая 08:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости

Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы

352
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 16 мая. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, называвшего свою страну центром и сердцем Европы.

Политик отреагировал на публикацию Зеленского в Twitter. Украинский лидер написал что Украина является центром и сердцем Европы по устремлениям, ценностям, духу и географии.

В своем Telegram-канале российский сенатор удивился тому, как можно защищать восточную границу Европы, находясь в ее центре. Он также задался вопросом, почему Украина рвется в Европу, если уже является ее частью.

«Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» — поинтересовался Пушков.

Не меньше вопросов у него вызвало высказывание украинского президента о «сердце Европы». По мнению сенатора, с этим заявлением «Зеленский совсем перебрал». Пушков предположил, что украинский лидер пытается такими речами ободрить своих избирателей.

Ранее в Союзе журналистов России заявили, что Украина опасна для репортеров на фоне избиения стрингера Ruptly. Секретарь СЖР и вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что зачастую нападают на съемочные группы.

украина зеленский пушков
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 176295 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 166972 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 62221 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 56481 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 32081 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Все новости / Политика / Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
Рейтинг@Mail.ru