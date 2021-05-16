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новостей
06:55
Происшествия
Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
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06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
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Финансист назвал уходящие в прошлое профессии

Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
pixabay.com

Москва, 16 мая. Некоторые профессии совсем скоро перестанут существовать в России, уверен проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Уйдет в прошлое профессия бухгалтера, а этим специалистам придется освоить навыки аудитора. Водителей, штурманов, бортмехаников заменят скоро заменят роботы, рассказал специалист в беседе с «Российской газетой».

«И в медицине, и в образовании очень важную роль играет доверие пациента и учащегося. В профессиях, где важную роль играет принятие определенных решений, роботы никогда не победят», — рассказал Сафонов.

Также он отметил, что эту проблему, как и ряд других, решило бы развитие малого бизнеса обеспечит сограждан дополнительными рабочими местами, и масштабные инфраструктурные проекты позволят создать различные новые вакансии.

Недавно глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года. На данный момент в России около 15 тысяч безработных - прошлогодние школьники.

работа роботы профессии
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