Финансист назвал уходящие в прошлое профессии

Москва, 16 мая. Некоторые профессии совсем скоро перестанут существовать в России, уверен проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Уйдет в прошлое профессия бухгалтера, а этим специалистам придется освоить навыки аудитора. Водителей, штурманов, бортмехаников заменят скоро заменят роботы, рассказал специалист в беседе с «Российской газетой».

«И в медицине, и в образовании очень важную роль играет доверие пациента и учащегося. В профессиях, где важную роль играет принятие определенных решений, роботы никогда не победят», — рассказал Сафонов.

Также он отметил, что эту проблему, как и ряд других, решило бы развитие малого бизнеса обеспечит сограждан дополнительными рабочими местами, и масштабные инфраструктурные проекты позволят создать различные новые вакансии.

Недавно глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года. На данный момент в России около 15 тысяч безработных - прошлогодние школьники.