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новостей
06:55
Происшествия
Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
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Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
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Политика
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Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге

Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
Global Look Press  /  Wolfgang Diederich

Санкт-Петербург, 16 мая. Специалисты Комитета по транспорту Ленинградской области напомнили о приближении лета — травмоопасного сезона на железной дороге.

В официальном Instagram-аккаунте Комитета привели основные «нельзя», соблюдение которых может спасти жизнь пассажиру поезда или просто прохожему. Среди ограничений отметили запрет высовывать голову из окна поезда во время движения, запрет на использование наушников во время перехода железной дороги и другие.

Также в сообщении привели статистику, согласно которой травмы на железной дороге происходят из-за личной неосторожности, низкого уровня знаний, пренебрежения правилами и опасного поведения на железнодорожных объектах. Только за 2020 год на путях пострадали 1949 человек, 120 из которых — дети.

Недавно россиян предупредили о рисках приобрести поддельный билет на поезд на фишинговых сайтах. Несмотря на то, что мошенники достигли успехов в создании очень убедительных сайтов, все же можно выявить фальшивку по деталям дизайна. Развиваются в своей деятельности не только злоумышленники, но и ученые. Скоро «Московский институт теплотехники» продемонстрирует в первый раз макет поезда на магнитной подушке, сообщает RT.

поезд жд памятка
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