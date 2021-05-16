Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге

Санкт-Петербург, 16 мая. Специалисты Комитета по транспорту Ленинградской области напомнили о приближении лета — травмоопасного сезона на железной дороге.

В официальном Instagram-аккаунте Комитета привели основные «нельзя», соблюдение которых может спасти жизнь пассажиру поезда или просто прохожему. Среди ограничений отметили запрет высовывать голову из окна поезда во время движения, запрет на использование наушников во время перехода железной дороги и другие.

Также в сообщении привели статистику, согласно которой травмы на железной дороге происходят из-за личной неосторожности, низкого уровня знаний, пренебрежения правилами и опасного поведения на железнодорожных объектах. Только за 2020 год на путях пострадали 1949 человек, 120 из которых — дети.

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