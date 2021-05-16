Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ

Вашингтон, 16 мая. Хоккейная клуб «Вашингтон» победил «Бостон» в овертайме первого матча серии плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Александр Овечкин записал себя в протокол, как автора голевой передачи.

Голами в составе «Вашингтона» отличились: Том Уилсон на седьмой минуте, Бренден Диллон на 29-й, именно ему отдал результативную передачу Александр Овечкин, и Ник Дауд в овертайме. У «Бостона» отличились Джейк Дебрасек на 14-й и Ник Ритчи на 37-й минуте.

Не смогли принять участие в матче игроки «Вашингтона» из России вратарь Илья Самсонов и центральный нападающий Евгений Кузнецов, который продолжает находиться в ковид-протоколе НХЛ.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина, модель Анастасия Шубская похвасталась подарками, которые ей подарили в честь Дня матери. Она выложила на своей странице в Instagram фотографию с двумя букетами алых роз и связкой ярких шариков.