Американцы увидели астероид над Калифорнией

Лос-Анджелес, 16 мая. Жители штата Калифорния увидели метеорит над заливом и решили поделиться наблюдением в соцсетях.

Один из американцев посредством Twitter опубликовал снимки этого объекта. По его словам, метеорит можно было увидеть чуть южнее района залива. Другой житель добавил, что видел необычное свечение. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Кто-нибудь еще видел, как дневной метеорит упал над заливом? Удивительное белое свечение с синим и зеленым», — написал один из пользователей.

Другой житель Калифорнии подтвердил, что видел большой и яркий метеорит, который при солнечном свете летел в южном направлении. Он видел его в районе залива.

«Кто-нибудь еще только что видел НЛО/метеорит/огненный шар, упавший с неба в районе залива?» — поинтересовался еще один пользователь соцсети.

Ранее стало известно, что к Земле приближается астероид, чей размер превышает пирамиду Хеопса. Небесное тело не представляет опасности для нашей планеты. Оно пройдет мимо и облетит Солнце за 1094 суток.