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Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
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Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
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Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
05:44
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Залечь на дно в Питере: суд арестовал сбежавшего от правоохранителей наркодилера
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Американцы увидели астероид над Калифорнией

Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
pixabay.com

Лос-Анджелес, 16 мая. Жители штата Калифорния увидели метеорит над заливом и решили поделиться наблюдением в соцсетях.

Один из американцев посредством Twitter опубликовал снимки этого объекта. По его словам, метеорит можно было увидеть чуть южнее района залива. Другой житель добавил, что видел необычное свечение. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Кто-нибудь еще видел, как дневной метеорит упал над заливом? Удивительное белое свечение с синим и зеленым», — написал один из пользователей.

Другой житель Калифорнии подтвердил, что видел большой и яркий метеорит, который при солнечном свете летел в южном направлении. Он видел его в районе залива.

«Кто-нибудь еще только что видел НЛО/метеорит/огненный шар, упавший с неба в районе залива?» — поинтересовался еще один пользователь соцсети.

Ранее стало известно, что к Земле приближается астероид, чей размер превышает пирамиду Хеопса. Небесное тело не представляет опасности для нашей планеты. Оно пройдет мимо и облетит Солнце за 1094 суток.

сша калифорния соцсети метеорит
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