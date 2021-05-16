Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»

Вашингтон, 16 мая. Телеканал FOX 10 Phoenix, что полиция США в городе Финикс нашла тела двух детей. До этого их мать обращалась в службы с жалобами на голоса, которые велели ей убить своих детей.

Личности детей и их родителей неизвестны. Сообщается, что американка сама обратилась в полицию.

«Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы», — сообщили правоохранительные органы.

В полиции добавили, что уже были в этой квартире после информации о конфликте супругов. Сотрудник тогда заявил, что детям ничего не угрожало, и не каждая пара нуждается во вмешательстве. В данный момент американку допрашивают.

Ранее стало известно, что в нью-йоркском Бруклине неизвестный вандал напал на католическую церковь, разбил статую Иисуса и сжег американский флаг.