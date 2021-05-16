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новостей
06:55
Происшествия
Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
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Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе

Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
Global Look Press  /  Michele Tantussi/Keystone Press Agency

Берлин, 16 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено без оглядки на санкции США.

Такое заявление прозвучало на фоне нарастания традиционной проблемы Европы в сфере газа: сокращение собственной добычи при растущем спросе. Германия плюс к этому уходит от угля и атомных электростанций, из-за чего потребность в российском голубом топливе становится еще более острой.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подчеркнул, что Германия заинтересована в как можно более быстро введении газопровода в эксплуатацию, кроме того, поставки из России отличаются высокой надежностью.

«Поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод. И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может удовлетворить спрос на энергоресурсы здесь, в Европе», — сказал он.

Недавно немецкий политик раскритиковал США за угрозы и шантаж в отношении Германии, продолжающей поддерживать проект «Северный поток — 2». Руководство ФРГ действует в интересах страны и подобное вмешательство недопустимо, заключил он.

Ангела Меркель сша северный поток 2
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Все новости / Политика / Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
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