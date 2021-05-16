Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе

Берлин, 16 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено без оглядки на санкции США.

Такое заявление прозвучало на фоне нарастания традиционной проблемы Европы в сфере газа: сокращение собственной добычи при растущем спросе. Германия плюс к этому уходит от угля и атомных электростанций, из-за чего потребность в российском голубом топливе становится еще более острой.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подчеркнул, что Германия заинтересована в как можно более быстро введении газопровода в эксплуатацию, кроме того, поставки из России отличаются высокой надежностью.

«Поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод. И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может удовлетворить спрос на энергоресурсы здесь, в Европе», — сказал он.

Недавно немецкий политик раскритиковал США за угрозы и шантаж в отношении Германии, продолжающей поддерживать проект «Северный поток — 2». Руководство ФРГ действует в интересах страны и подобное вмешательство недопустимо, заключил он.