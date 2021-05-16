Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса

Токио, 16 мая. Сотрудник больницы в центральной части Японии ошибочно ввел две дозы вакцины от коронавируса 80-летней местной жительнице.

Инцидент произошел в больнице города Тоехаси префектуры Айти. Сотрудник больницы ошибочно ввел вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech.

Произошедшее связано с тем, что врач не стал проверять удостоверение личности женщины. Повторная вакцинация не вызывала побочных эффектов.

Согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины консорциума должно осуществляться с интервалом в три недели. Сотрудники больницы за состоянием женщины.

Накануне стало известно, что вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах. Мероприятия начались 15 мая.