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Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
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06:33
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
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Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
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06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
05:44
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Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса

Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
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Токио, 16 мая. Сотрудник больницы в центральной части Японии ошибочно ввел две дозы вакцины от коронавируса 80-летней местной жительнице.

Инцидент произошел в больнице города Тоехаси префектуры Айти. Сотрудник больницы ошибочно ввел вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech.

Произошедшее связано с тем, что врач не стал проверять удостоверение личности женщины. Повторная вакцинация не вызывала побочных эффектов.

Согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины консорциума должно осуществляться с интервалом в три недели. Сотрудники больницы за состоянием женщины.

Накануне стало известно, что вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах. Мероприятия начались 15 мая.

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