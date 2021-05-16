Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне

Москва, 16 мая. Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали наиболее популярные у российских туристов направления для путешествий в первый летний месяц.

В тройку наиболее популярных направлений вошли Москва (оформлена четверть всех авиазаказов), Санкт-Петербург (13% бронирований) и Сочи (10% купленных авиабилетов). В первую десятку вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Казань и Уфа.

Среди зарубежных направлений наиболее популярны Армения (каждый пятый авиазаказ), Турция (19%), Киргизия (9%). В первую десятку популярных зарубежных направлений вошли Азербайджан, Молдавия, Греция, Мальдивы, Черногория, Хорватия и Кипр. Средняя стоимость билета на перелеты по России в июне в одну сторону составляет 6700 рублей, в доступные для россиян страны — 12 500 рублей.

Больше всего ж/д билетов (19%) на июнь забронировано в Москву, Санкт-Петербург (15%) и Сочи (5%). Средняя стоимость поездки на поезде по стране в одну сторону в июне достигла 3400 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт в области туризма, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о стране, открытие которой сможет стать хорошей альтернативой Краснодарскому краю и Крыму. По его мнению, заменить курорты Сочи или крымские пляжи может Болгария.