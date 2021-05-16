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06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
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Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
05:44
Общество
Россиянам назвали тонкости правильной пересадки растений
05:43
Происшествия
Залечь на дно в Питере: суд арестовал сбежавшего от правоохранителей наркодилера
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Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне

Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 16 мая. Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали наиболее популярные у российских туристов направления для путешествий в первый летний месяц.

В тройку наиболее популярных направлений вошли Москва (оформлена четверть всех авиазаказов), Санкт-Петербург (13% бронирований) и Сочи (10% купленных авиабилетов). В первую десятку вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Казань и Уфа.

Среди зарубежных направлений наиболее популярны Армения (каждый пятый авиазаказ), Турция (19%), Киргизия (9%). В первую десятку популярных зарубежных направлений вошли Азербайджан, Молдавия, Греция, Мальдивы, Черногория, Хорватия и Кипр. Средняя стоимость билета на перелеты по России в июне в одну сторону составляет 6700 рублей, в доступные для россиян страны — 12 500 рублей.

Больше всего ж/д билетов (19%) на июнь забронировано в Москву, Санкт-Петербург (15%) и Сочи (5%). Средняя стоимость поездки на поезде по стране в одну сторону в июне достигла 3400 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт в области туризма, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о стране, открытие которой сможет стать хорошей альтернативой Краснодарскому краю и Крыму. По его мнению, заменить курорты Сочи или крымские пляжи может Болгария.

россия туризм авиабилеты
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