Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 16 мая. В нью-йоркском Бруклине неизвестный вандал напал на католическую церковь, разбил статую Иисуса и сжег американский флаг.

Полиция Нью-Йорка называет этот инцидент преступлением на почве ненависти. Он произошел около 10 часов вечера в четверг 13 мая. По словам правоохранительных органов, вандал опрокинул статую распятия Иисуса и поджег американский флаг, висевший возле дома священника. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Пастор церкви Дэвид Кассато обнаружил акт вандализма около 8 утра 14 мая. Полиция Нью-Йорка расследует этот инцидент.

"Это был поистине акт ненависти, и сегодня самый печальный день за двадцать лет моего пребывания в этом приходе. Я пошел и поговорил с учениками в школе о том, что произошло, сказав им, что ненависть никогда не побеждает. Мы являемся и должны быть общиной, которая продолжает разделять послание Пасхи. То, что является любовью, надеждой и прощением", — заявил пастор.

Распятие было установлено в 2010 году в честь памяти матери Кассато, говорится в заявлении полиции.

Ранее стало известно, что двое подростков были арестованы в США за нападение на 80-летнего уроженца Азии. Несовершеннолетние ограбили пенсионера, перед этим сильно толкнув свою беспомощную жертву.