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06:55
Происшествия
Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
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Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
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05:58
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The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
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Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке

Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Нью-Йорк, 16 мая. В нью-йоркском Бруклине неизвестный вандал напал на католическую церковь, разбил статую Иисуса и сжег американский флаг.

Полиция Нью-Йорка называет этот инцидент преступлением на почве ненависти. Он произошел около 10 часов вечера в четверг 13 мая. По словам правоохранительных органов, вандал опрокинул статую распятия Иисуса и поджег американский флаг, висевший возле дома священника. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Пастор церкви Дэвид Кассато обнаружил акт вандализма около 8 утра 14 мая. Полиция Нью-Йорка расследует этот инцидент.

"Это был поистине акт ненависти, и сегодня самый печальный день за двадцать лет моего пребывания в этом приходе. Я пошел и поговорил с учениками в школе о том, что произошло, сказав им, что ненависть никогда не побеждает. Мы являемся и должны быть общиной, которая продолжает разделять послание Пасхи. То, что является любовью, надеждой и прощением", — заявил пастор.

Распятие было установлено в 2010 году в честь памяти матери Кассато, говорится в заявлении полиции.

Ранее стало известно, что двое подростков были арестованы в США за нападение на 80-летнего уроженца Азии. Несовершеннолетние ограбили пенсионера, перед этим сильно толкнув свою беспомощную жертву.

сша церковь преступление
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