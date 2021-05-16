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новостей
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
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The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
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Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
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05:44
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The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств

Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
pixabay.com

Москва, 16 мая. Лечение диабета II типа занимает всю жизнь, но если его обнаружить на ранней стадии, то избавиться от недуга можно с помощью резкого снижения веса.

Профессор медицины и метаболизма в Университете Ньюкасла Рой Тейлор десять лет назад опубликовал исследование, которое показало, что диабет можно побороть с помощью быстрой потери веса. До сих пор это заболевание считалось неизлечимым. Об этом сообщает The Guardian.

Теперь он хочет сделать еще один шаг вперед и поделиться своими знаниями через новую книгу. В ней говорится, почему возникает диабет, и как быстрая потеря веса позволяет побороть его на ранних стадиях.

«Если люди действительно хотят вылечиться, то в первые несколько лет после постановки диагноза их здоровье почти повсеместно может быть возвращено к норме», — говорит Тейлор.

В одном из исследований он обнаружил, что девять из десяти человек с ранним диабетом II типа излечиваются после потери более чем 15 кг. Профессор составил диету, которая подразумевает сокращение потребления калорий до 700-800 в день. Его пациенты употребляли только коктейли для похудения и некрахмалистые овощи. Также они ежедневно выпивали одну чашку чая или кофе с обезжиренным молоком. Существенный результат достигается примерно за два месяца.

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