The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств

Москва, 16 мая. Лечение диабета II типа занимает всю жизнь, но если его обнаружить на ранней стадии, то избавиться от недуга можно с помощью резкого снижения веса.

Профессор медицины и метаболизма в Университете Ньюкасла Рой Тейлор десять лет назад опубликовал исследование, которое показало, что диабет можно побороть с помощью быстрой потери веса. До сих пор это заболевание считалось неизлечимым. Об этом сообщает The Guardian.

Теперь он хочет сделать еще один шаг вперед и поделиться своими знаниями через новую книгу. В ней говорится, почему возникает диабет, и как быстрая потеря веса позволяет побороть его на ранних стадиях.

«Если люди действительно хотят вылечиться, то в первые несколько лет после постановки диагноза их здоровье почти повсеместно может быть возвращено к норме», — говорит Тейлор.

В одном из исследований он обнаружил, что девять из десяти человек с ранним диабетом II типа излечиваются после потери более чем 15 кг. Профессор составил диету, которая подразумевает сокращение потребления калорий до 700-800 в день. Его пациенты употребляли только коктейли для похудения и некрахмалистые овощи. Также они ежедневно выпивали одну чашку чая или кофе с обезжиренным молоком. Существенный результат достигается примерно за два месяца.

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