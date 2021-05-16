Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского

Киев, 16 мая. Заявления украинского президента и госсекретаря США напоминают юмористическое шоу. Слова представителей Киева и Вашингтона относительно России противоречивы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев говорил о России и ее «угрозах», но на самом деле в его заявлениях речь шла про влияние Вашингтона. Об этом сообщает портал Baltnews. «Благодаря поддержке США совершено давление и остановлена вероятная эскалация со стороны России», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время диалога с Блинкеном.

То есть, украинский лидер считает, что Москва уже не представляет опасности. Выходит, что его слова противоречат утверждениям представителя Белого дома.

«Нормальный человек тут уже ничего понять не может. Либо президент Украины настолько наивен, что не в состоянии осмыслить реальную ситуацию, либо заокеанский гость предпочитает еще попугать своего вассала. Наверное, чтобы был покладистей, хотя куда уж больше?» — написал автор материала Александр Левин.

Он добавил, что переговорная площадка все больше напоминает сцену юмористического шоу, и Блинкен не уступает комику, который стал президентом страны. Он заявил, что перед Украиной стоит два вызова — внешний и внутренний.

«Внешний – от России... Есть еще и угроза изнутри – это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа», — отмечал госсекретарь.

По мнению Левина, вся ирония этой ситуации заключается в том, что Блинкен участвовал во встрече с правительством Украины, которое было создано с помощью США. Оно и состоит из коррупционеров и олигархов, против которых выступает представитель Вашингтона.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина является сердцем Европы и в будущем определенно станет частью Евросоюза.