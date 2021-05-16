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06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
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Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
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The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
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Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
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Политика
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05:44
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Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского

Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 мая. Заявления украинского президента и госсекретаря США напоминают юмористическое шоу. Слова представителей Киева и Вашингтона относительно России противоречивы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев говорил о России и ее «угрозах», но на самом деле в его заявлениях речь шла про влияние Вашингтона. Об этом сообщает портал Baltnews.

«Благодаря поддержке США совершено давление и остановлена вероятная эскалация со стороны России», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время диалога с Блинкеном.

То есть, украинский лидер считает, что Москва уже не представляет опасности. Выходит, что его слова противоречат утверждениям представителя Белого дома.

«Нормальный человек тут уже ничего понять не может. Либо президент Украины настолько наивен, что не в состоянии осмыслить реальную ситуацию, либо заокеанский гость предпочитает еще попугать своего вассала. Наверное, чтобы был покладистей, хотя куда уж больше?» — написал автор материала Александр Левин.

Он добавил, что переговорная площадка все больше напоминает сцену юмористического шоу, и Блинкен не уступает комику, который стал президентом страны. Он заявил, что перед Украиной стоит два вызова — внешний и внутренний.

«Внешний – от России... Есть еще и угроза изнутри – это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа», — отмечал госсекретарь.

По мнению Левина, вся ирония этой ситуации заключается в том, что Блинкен участвовал во встрече с правительством Украины, которое было создано с помощью США. Оно и состоит из коррупционеров и олигархов, против которых выступает представитель Вашингтона.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина является сердцем Европы и в будущем определенно станет частью Евросоюза.

украина россия сша
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