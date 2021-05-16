Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США

Вашингтон, 16 мая. Поезд, который перевозил вагоны наполненные соляной кислотой, сошел с рельсов в штате Миннесота, США. Известно, что состав состоял из 50 вагонов, 28 из которых сошли с рельсов.

Происшествие произошло в городе Альберт-Ли штата Миннесота в США. Информацией об инциденте поделился местный телеканал WCCO-TV.

Сообщается, что из вагонов, которые сошли с рельсов и перевернулись, произошла утечка соляной кислоты. На место аварии прибыли специалисты по работе с опасными веществами.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Эксперты еще не установили причину аварии. Размер ущерба, который был нанесен природе пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что автомобиль с палестинскими номерами попытался сбить солдат Израиля. Происшествие произошла на блокпосте. Военный, который находился на этом месте открыл огонь по автомобилю.