Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти

Пекин, 16 мая. Мощный торнадо прошел по центральной и восточной части Китая. Всего пострадало более 300 человек. Десять китайцев погибли, среди которых шестеро — жители города Ухань.

Стихийное бедствие впервые обрушилось на город Шэнцзе в пятницу 14 мая. Пострадали фабричные здания и объекты электроснабжения. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство города Сучжоу сообщило в социальных сетях, что четыре человека погибли и еще 149 получили незначительные травмы. Затем торнадо обрушился на Ухань со скоростью 86 км/ч, разрушил более 20 домов и вызвал проблемы с электроэнергией. Правительство Уханя сообщило, что шесть человек погибли и 218 получили ранения.

Информационное агентство Синьхуа уведомило, что в Ухане обрушилось 27 домов, еще 130 получили повреждения. Также были повреждены навесы строительной площадки и два крана, а из-за обрушения линий электропередач в городе отключилось электричество.

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