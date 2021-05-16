Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве

Москва, 16 мая. Лидер украинской группы «Нервы» Евгений Мильковский подрался в Москве из-за девушки, рассказала пиар-директор коллектива Дарья Мишина.

Мильковский отдыхал в одном из столичных заведений в компании своей девушки Алины из группы «кис-кис». Когда они вышли на улицу, компания из молодых людей начали приставать к возлюбленной исполнителя. Девушку пытались заманить «потусоваться», несмотря на то, что она состоит в отношениях.

«Она сказала, что у нее есть парень. Они сказали: пофиг нам на твоего парня. Женя такие вещи буквально не одобряет», — рассказала Мишина «Пятому каналу».

Солист группы «Нервы» попытался вежливо объяснить незнакомцам, что не стоит домогаться. В ответ ему начали хамить. Следом случилась драка. В результате происшествия никто не пострадал. Потасовка быстро закончилась, уточнила пиар-директор коллектива.

Недавно во время детского хоккейного матча между московской «Русью» и подольским «Витязем» произошла драка. Зрители спустились с трибуны катка к судьям, после чего устроили потасовку, сообщал RT.