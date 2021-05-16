Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России

Москва, 16 мая. Экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси дала честный ответ на вопрос, почему США выбрали Россию на роль своего врага.

Политика США строится на том, что для продвижения своих интересов необходим внешний враг. Список государств, которые могут стать достойным и значимым противником для крупной и процветающей страны, совсем невелик: Венесуэла, Китай и Россия, рассказала бывшая сотрудница в беседе с НТВ.

«Америке всегда нужен враг. Венесуэла - враг слишком маленький и недостаточно важный. Китай - мы вкладываем туда столько денег, что мы можем сделать? Ничего. Остаётся только Россия», — отметила Масси.

Масси в свое время помогала президенту Рейгану наводить мосты с лидером СССР Михаилом Горбачевым. Считается, что именно она внесла вклад в прекращение холодной войны, а также научила Горбачева русской поговорке «Доверяй, но проверяй».

Недавно публицист издания выразил предположение, что стратегическая «близорукость» новой администрации США приведет к расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Объединившись, страны смогут противостоять произволу США.