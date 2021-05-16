Россиянам назвали тонкости правильной пересадки растений

Москва, 16 мая. Садовод со стажем поделился тонкостями правильной пересадки растений.

Плановую пересадку нужно осуществлять в марте, после зимнего покоя. При этом молодое растение, которое интенсивно растет, стоит пересаживать раз в год, если растение взрослое, то достаточно менять верхний слой земли, поделилась Мария Евтюнина, в коллекции которой больше 30 растений, в беседе с Burninghut.

При выборе горшка надежнее и безопаснее придерживаться классических материалов: глины, пластика и керамики. Он должен быть на 2–3 сантиметра больше предыдущего в диаметре, но не слишком большим, чтобы влага не начала задерживаться в горшке, а цветок не начал прорастать в корнях. Также не стоит забывать про дренаж: лучше всего насыпать керамзит на дно тонким слоем, чтобы покрыть поверхность.

Недавно петербуржцам объявили о начале цветения сакуры. Этот процесс длится всего неделю, поэтому горожан приглашают полюбоваться цветением в Ботанический сад и другие парки города.