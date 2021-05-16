Высылаемая пресс-секретарь посольства США попрощалась с Россией

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс тепло попрощалась с Россией в Twitter.

Росс попала в список дипломатов, которые будут высланы из Москвы в ответ на санкции Вашингтона. Пост с прощальными словами дипломат опубликовала в субботу на своей странице.

«Это было честью для меня работать в Москве со столькими российскими и международными журналистами, которые стремятся достигнуть правды, а также предоставляют свое видение и информацию населению России и миру для того, чтобы мы могли делать выводы самостоятельно. До новых встреч, Россия!» — написала пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден объявил очередные санкции против РФ 15 апреля. Согласно им, десять российских дипломатов попали под высылку из Соединенных Штатов. Москва составила в ответ аналогичный список. Указанные в нем персоны должны покинуть страну до 21 мая включительно.

Недавно зрители Fox News рассказали, чем российский лидер Владимир Путин отличается от Байдена. По их мнению, демократ мягок и нерешителен, даже «хрупок», в то время, как Путин активен, осведомлен и является настоящим патриотом своей страны.