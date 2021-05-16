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16 мая 06:55
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новостей
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
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Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
05:44
Общество
Россиянам назвали тонкости правильной пересадки растений
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Высылаемая пресс-секретарь посольства США попрощалась с Россией

Политика
Высылаемая пресс-секретарь посольства США попрощалась с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс тепло попрощалась с Россией в Twitter.

Росс попала в список дипломатов, которые будут высланы из Москвы в ответ на санкции Вашингтона. Пост с прощальными словами дипломат опубликовала в субботу на своей странице.

«Это было честью для меня работать в Москве со столькими российскими и международными журналистами, которые стремятся достигнуть правды, а также предоставляют свое видение и информацию населению России и миру для того, чтобы мы могли делать выводы самостоятельно. До новых встреч, Россия!» — написала пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден объявил очередные санкции против РФ 15 апреля. Согласно им, десять российских дипломатов попали под высылку из Соединенных Штатов. Москва составила в ответ аналогичный список. Указанные в нем персоны должны покинуть страну до 21 мая включительно.

Недавно зрители Fox News рассказали, чем российский лидер Владимир Путин отличается от Байдена. По их мнению, демократ мягок и нерешителен, даже «хрупок», в то время, как Путин активен, осведомлен и является настоящим патриотом своей страны.

россия сша дипломат
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Все новости / Политика / Высылаемая пресс-секретарь посольства США попрощалась с Россией
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