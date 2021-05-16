Автомобиль с палестинскими номерами попытался наехать на солдат Израиля

Тель-Авив, 16 мая. Автомобиль с палестинскими номерами попытался наехать на израильских военных. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

Инцидент произошел на блокпосте у перекрестка Ад-Дахирия, расположенном к юго-западу от Хеврона. Палестинский автомобиль попытался сбить израильских солдат.

Находившийся на месте происшествия военнослужащий «действовал с целью остановить автомобиль». В соответствии со стандартными инструкциями, он открыл огонь по машине. При этом не уточняется, был ли ликвидирован водитель.

Накануне стало известно, что сирены ПВО после затишья снова зазвучали в Тель-Авиве. Военное крыло ХАМАС раннее заявляло о перерыве в обстрелах с 22 до 00 часов субботы.