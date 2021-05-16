Диетолог предупредила об опасности газировок без сахара для детей

Москва, 16 мая. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем могут быть опасны газировки без сахара.

По словам специалиста, часто пить напитки с заменителем сахара, в первую очередь не следует детям. Врач уточнила, что аспартам (заменитель сахара. — Прим. ФАН) при нагревании может являться ядом.

«Если взрослый это сразу и не почувствует, то ребенок может реально отравиться. Подальше от солнечных лучей, подальше от отопительных приборов надо держать такие напитки, не нагревать», — сообщила в беседе с радио Sputnik Соломатина.

Ранее украинский диетолог и мастер спорта Екатерина Романова заявила, что существует пара вкусных десертов, которые не представляют опасности для фигуры. По ее словам, именно тяга к сладкому является одним из самых больших искушений при соблюдении правильного питания.