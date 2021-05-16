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06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
05:44
Общество
Россиянам назвали тонкости правильной пересадки растений
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Политолог назвал арест Медведчука «козырем» американцев

Политика
Политолог назвал арест Медведчука «козырем» американцев
zagittya.com.ua  /  Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа-за жизнь»

Киев, 16 мая. Козырем американской стороны на переговорах Байдена и Путина может стать арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Киев, по мнению члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилла Коктыша, преследует Медведчука, чтобы угодить Белому дому. Как пишет «Вечерняя Москва», такой «козырь» Байден смог их использовать при встрече с российским лидером.

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – убежден Коктыш.

Ситуация с Медведчуком, по его словам, никак не изменится до встречи президентов США и России. Посадить его в тюрьму Украина явно не решится, а выпускать на волю власти также не хотят.

Ранее стало известно, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом рассказал секретарь СНБО.

украина путин россия байден медведчук
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