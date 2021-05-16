Политолог назвал арест Медведчука «козырем» американцев

Киев, 16 мая. Козырем американской стороны на переговорах Байдена и Путина может стать арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Киев, по мнению члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилла Коктыша, преследует Медведчука, чтобы угодить Белому дому. Как пишет «Вечерняя Москва», такой «козырь» Байден смог их использовать при встрече с российским лидером.

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – убежден Коктыш.

Ситуация с Медведчуком, по его словам, никак не изменится до встречи президентов США и России. Посадить его в тюрьму Украина явно не решится, а выпускать на волю власти также не хотят.

Ранее стало известно, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом рассказал секретарь СНБО.