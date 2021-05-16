Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости

Москва, 16 мая. Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года.

На текущий момент число официально зарегистрированных россиян без работы составляет 156 тысяч человек. При этом из них около 15 тысяч — выпускники 2020 года.

Котяков отметил, что именно на них распространить субсидирование занятости — на тех, кто уже встали на учет или встанет после 1 января 2021 года. Процедура субсидирования найма позволит трудоустроить около 220 тысяч человек.

Уточняется, что за полтора месяца существования портала «Работа в России» поступили заявки на 64 тысячи рабочих мест. Самый высокий спрос наблюдался на сельскохозяйственных и производственных предприятиях, а также в транспортных компаниях, негосударственных образовательных и медорганизациях.

Накануне Минтруд РФ оценил стоимость увеличения размеров больничных на детей. Мероприятия потребуют дополнительно более 4 млрд рублей.