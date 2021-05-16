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Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
05:02
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Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
05:01
Общество
Названы четыре распространенные причины выпадения волос
05:00
Общество
Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
04:36
Политика
Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне
04:36
Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
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Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона

Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
wikipedia.org  /  RussianStyle

Москва, 16 мая. Модный эксперт Эвелина Хромченко показала зрителям Первого канала наиболее актуальные сегодня спортивные вещи, которые висят в гардеробах модниц по всему миру.

Спорт-шик стал особенно актуален в период пандемии, когда люди начали особенно ценить удобные элементы образа. Например, сейчас не удивит худи, включенное в состав делового костюма. Также актуальность обрели яркие однотонные модели и деконструктивистские.

Одним из главных трендов стали многоцветные варианты, вроде показанных на подиуме брендом Dolce & Gabbana. Вторым хитом стала олимпийка. Ее Хромченко предложила носить с юбкой и кроп-топом. Также можно с платьем. Кофта дает возможность показать живот, что актуально при спортивной фигуре.

Третьим трендом являются спортивные брюки. Преимущество стоит отдать моделям с лампасами. Элемент не покидает сферу моды уже несколько сезонов подряд. Лосины же замкнули топ. Хромченко предупредила, что бедра в этом случае обязательно стоит прикрывать, если речь не идет о спортзале.

Недавно историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу. Он отметил, что блогеры в мире моды становятся влиятельными личностями.

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