Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона

Москва, 16 мая. Модный эксперт Эвелина Хромченко показала зрителям Первого канала наиболее актуальные сегодня спортивные вещи, которые висят в гардеробах модниц по всему миру.

Спорт-шик стал особенно актуален в период пандемии, когда люди начали особенно ценить удобные элементы образа. Например, сейчас не удивит худи, включенное в состав делового костюма. Также актуальность обрели яркие однотонные модели и деконструктивистские.

Одним из главных трендов стали многоцветные варианты, вроде показанных на подиуме брендом Dolce & Gabbana. Вторым хитом стала олимпийка. Ее Хромченко предложила носить с юбкой и кроп-топом. Также можно с платьем. Кофта дает возможность показать живот, что актуально при спортивной фигуре.

Третьим трендом являются спортивные брюки. Преимущество стоит отдать моделям с лампасами. Элемент не покидает сферу моды уже несколько сезонов подряд. Лосины же замкнули топ. Хромченко предупредила, что бедра в этом случае обязательно стоит прикрывать, если речь не идет о спортзале.

Недавно историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу. Он отметил, что блогеры в мире моды становятся влиятельными личностями.