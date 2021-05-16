Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey

Вашингтон, 16 мая. Американская компания Apple сообщила, что прекращает выпускать аксессуары в цвете Space Grey.

Сейчас купить устройства Magic Mouse, Magic Keyboard или Magic Trackpad в сером исполнении можно только, если девайсы остались в магазине или его складских помещениях. Видимо, компания изменит дизайн. Предполагается, что Apple начнет выпускать устройства в более яркой расцветке. Эту теорию подтверждает недавний релиз iMac в цветах радуги. Возможно, подобным изменениям подвергнут и MacBook.

Apple также откажется от кабеля Lightning в темном цвете. Приобрести его официально отдельно невозможно, потому что компания добавляет его в набор с аксессуарами и наушниками.

Ранее сообщалось, что новая версия наушников Apple AirPods выйдет 18 мая. Известно, что компания изменила дизайн и кейс AirPods. Теперь они больше будут похожи на Pro-версию.