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05:05
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Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости
05:03
Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
05:02
Технологии
Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
05:01
Общество
Названы четыре распространенные причины выпадения волос
05:00
Общество
Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
04:36
Политика
Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне
04:36
Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
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Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey

Технологии
Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
flickr.com  /  Steve Parker

Вашингтон, 16 мая. Американская компания Apple сообщила, что прекращает выпускать аксессуары в цвете Space Grey.

Сейчас купить устройства Magic Mouse, Magic Keyboard или Magic Trackpad в сером исполнении можно только, если девайсы остались в магазине или его складских помещениях. Видимо, компания изменит дизайн. Предполагается, что Apple начнет выпускать устройства в более яркой расцветке. Эту теорию подтверждает недавний релиз iMac в цветах радуги. Возможно, подобным изменениям подвергнут и MacBook.

Apple также откажется от кабеля Lightning в темном цвете. Приобрести его официально отдельно невозможно, потому что компания добавляет его в набор с аксессуарами и наушниками.

Ранее сообщалось, что новая версия наушников Apple AirPods выйдет 18 мая. Известно, что компания изменила дизайн и кейс AirPods. Теперь они больше будут похожи на Pro-версию.

apple аксессуары space grey
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