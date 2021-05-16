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05:05
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Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости
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Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
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Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
04:36
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Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне
04:36
Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
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Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
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Названы четыре распространенные причины выпадения волос

Общество
Названы четыре распространенные причины выпадения волос
pixabay.com  /  pimnana

Москва, 16 мая. Диетолог Светлана Фус рассказала, о наличии каких проблем в организме может сигнализировать выпадение волос.

По словам специалиста, потеря волос может указывать на гормональный сбой, гипер- или гипофункцию щитовидной железы, диабет и резистентность к инсулину. Через несколько лет после родов выпадение волос объясняется возвращением в обычное состояние гормонов, сообщила Фус в Instagram.

Причиной выпадения волос могут оказаться стресс, эмоциональный взрыв и отсутствие в организме достаточного количества микроэлементов и питательных веществ. На рост волос могут негативно повлиять анемия (малокровие) и нарушения в пищеварительной системе. Кроме того, волосы могут выпадать после перенесенной коронавирусной инфекции, заключила диетолог.

Ранее японские ученые выяснили, что гибель волосяных фолликул происходит из-за атипичного деления их стволовых клеток, которое наблюдается у лабораторных мышей по достижению зрелого и пожилого возрастов. Открытие приближает науку к изобретению эффективных препаратов против возрастного облысения, считают авторы исследования.

облысение волосы здорвье
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