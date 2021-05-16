Названы четыре распространенные причины выпадения волос

Москва, 16 мая. Диетолог Светлана Фус рассказала, о наличии каких проблем в организме может сигнализировать выпадение волос.

По словам специалиста, потеря волос может указывать на гормональный сбой, гипер- или гипофункцию щитовидной железы, диабет и резистентность к инсулину. Через несколько лет после родов выпадение волос объясняется возвращением в обычное состояние гормонов, сообщила Фус в Instagram.

Причиной выпадения волос могут оказаться стресс, эмоциональный взрыв и отсутствие в организме достаточного количества микроэлементов и питательных веществ. На рост волос могут негативно повлиять анемия (малокровие) и нарушения в пищеварительной системе. Кроме того, волосы могут выпадать после перенесенной коронавирусной инфекции, заключила диетолог.

Ранее японские ученые выяснили, что гибель волосяных фолликул происходит из-за атипичного деления их стволовых клеток, которое наблюдается у лабораторных мышей по достижению зрелого и пожилого возрастов. Открытие приближает науку к изобретению эффективных препаратов против возрастного облысения, считают авторы исследования.