Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне

Лондон, 16 мая. Столкновения полиции с активистами произошли во время акции в поддержку Палестины в Лондоне.

В результате происшествия девять полицейских пострадали. Правоохранительные органы задержали 13 демонстрантов.

«Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись», — сообщает полиция Британии.

Правоохранительными органами было задержано 13 человек, которых подозревают в беспорядках и применении насилия. Сообщается, что также задержано четыре человека, подозреваемых в нарушении правил об общественном здоровье.

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