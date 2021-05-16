Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы

Анкасвилл, 16 мая. Бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта включили посмертно в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Церемония прошла в Анкасвилле

Зал славы также пополнили победители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА Тамика Кэтчингс, тренера Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и менеджер Патрик Бауман.

Имена людей, которых включили в Зал славы, стали известны еще в апреле 2020 года. Торжественную церемонию должны были провести в августе, но пандемия помешала это сделать.

Ранее сообщалось о победе «Лестера» в финале Кубка Англии. «Лисы» встречались с лондонским «Челси». Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный гол забил бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.