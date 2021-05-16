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16 мая 05:21
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05:05
Общество
Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости
05:03
Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
05:02
Технологии
Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
05:01
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Названы четыре распространенные причины выпадения волос
05:00
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Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
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04:36
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04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
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Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы

Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
flickr.com  /  Кристофер Джонсон

Анкасвилл, 16 мая. Бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта включили посмертно в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Церемония прошла в Анкасвилле

Зал славы также пополнили победители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА Тамика Кэтчингс, тренера Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и менеджер Патрик Бауман.

Имена людей, которых включили в Зал славы, стали известны еще в апреле 2020 года. Торжественную церемонию должны были провести в августе, но пандемия помешала это сделать.

Ранее сообщалось о победе «Лестера» в финале Кубка Англии. «Лисы» встречались с лондонским «Челси». Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный гол забил бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.

баскетбол нба коби брайант зал славы
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