Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

, 16 мая. В регионах Центральной России в начале следующей недели прогнозируется жара, которая сменится понижением температур до климатической нормы, сообщил руководитель Гидрометцентра.

В понедельник и вторник россиян ждет очень теплая погода за счет переноса жарких, воздушных масс. Температура будет превышать норму на 8 градусов — около +30...+32 градусов по Цельсию.

Во вторник также будет по-летнему тепло – столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около +10 градусов и дневные +15...+20 градусов. Погода будет облачной, иногда дождливой. Однако осадки будут непродолжительными.

«В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями», — сказал Вильфанд.

Ранее в Нижегородской области более 80 населенных пунктов, в которых проживают 21,5 тыс. человек, остались без электричества из-за сильного ветра. Об этом сообщал RT.