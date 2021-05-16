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16 мая 05:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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05:05
Общество
Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости
05:03
Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
05:02
Технологии
Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
05:01
Общество
Названы четыре распространенные причины выпадения волос
05:00
Общество
Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
04:36
Политика
Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне
04:36
Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
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Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19

Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
pixabay.com

Белград, 16 мая. Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде в возрасте 89 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Как сообщило в субботу издание Blic.

Сегодня из Сербии пришла печальная новость. Певец Джордже Марьянович, чье имя когда-то гремело в СССР, скончался от коронавируса. Не было уголка на карте нашей необъятной страны, где бы не побывал в 1960-70-80-е годы с гастролями этот невероятный, феерический артист.

Артист несколько дней был на аппарате ИВЛ, но врачам не удалось совершить чудо. Он умер в возрасте 89 лет.

В России о Джордже заговорили в 1963-м, после выхода на экраны фильма «Любовь и мода», где он пел свою самую популярную песню «Devojko mala» (Маленькая девочка). Его обожали поклонники, стояли ночами в очередях за билетами, ездили за ним по городам, создавая фан-клубы. Концертные залы во время выступлений Марьяновича охраняла конная милиция.

Россию сербский певец полюбил сразу и навсегда. Приезжая на гастроли в СССР, он всегда на вокзале вставал на колени и целовал перрон.
С нашей родиной его связывает многое: жена Эля у него русская, ленинградка. Их трое детей – Наташа, Невена и сын Марко, говорят и поют по-русски.

Накануне стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном. Артистка уже приобрела участок на кладбище.

музыка сербия джордже марьянович
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Все новости / Общество / Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
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