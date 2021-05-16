Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19

Белград, 16 мая. Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде в возрасте 89 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Как сообщило в субботу издание Blic.

Сегодня из Сербии пришла печальная новость. Певец Джордже Марьянович, чье имя когда-то гремело в СССР, скончался от коронавируса. Не было уголка на карте нашей необъятной страны, где бы не побывал в 1960-70-80-е годы с гастролями этот невероятный, феерический артист.

Артист несколько дней был на аппарате ИВЛ, но врачам не удалось совершить чудо. Он умер в возрасте 89 лет.

В России о Джордже заговорили в 1963-м, после выхода на экраны фильма «Любовь и мода», где он пел свою самую популярную песню «Devojko mala» (Маленькая девочка). Его обожали поклонники, стояли ночами в очередях за билетами, ездили за ним по городам, создавая фан-клубы. Концертные залы во время выступлений Марьяновича охраняла конная милиция.

Россию сербский певец полюбил сразу и навсегда. Приезжая на гастроли в СССР, он всегда на вокзале вставал на колени и целовал перрон.

С нашей родиной его связывает многое: жена Эля у него русская, ленинградка. Их трое детей – Наташа, Невена и сын Марко, говорят и поют по-русски.

Накануне стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном. Артистка уже приобрела участок на кладбище.