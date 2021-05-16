Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля

Газа, 16 мая. Несколько человек погибло в секторе Газа в результате новых ударов ВВС Израиля. Об этом сообщил директор медцентра Эль-Шифа в Газе Мухаммад Абу Салмия.

По его словам, в медицинский центр доставляют раненых и тела погибших. Их число продолжает расти. По данным министерства здравоохранения анклава, под завалами домов находятся еще множество людей.

Ранее израильское госрадио сообщило, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа в настоящий момент не ведутся. В ночь с 14 на 15 мая Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по десяткам объектов палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на обстрелы своих территорий.