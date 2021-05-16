Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве

Прага, 16 мая. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька сказал, что не знает, как включение государства в перечень недружественных стран РФ скажется на работе дипведомства.

Посол Чехии в российской столице призвал российскую сторону разъяснить, как будет работать посольство после того, как Москва включила Чехию в список недружественных стран. Об этом он сказал Чешскому радио.

«Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать», — заявил Пивонька.

Ранее РФ утвердила список недружественных стран, в который попали США и Чехия. Теперь они попадают под указ российского президента Владимира Путина «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран. Брюссель заявляет, что это должно помочь избежать дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом говорится в официальном сообщении Евросоюза.