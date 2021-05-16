Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают

Москва, 16 мая. Специалист Лиги защиты медицинского права, юрист Ирина Гриценко назвала медицинские услуги, которые положены россиянам по программе госгарантий бесплатно.

Специалист отметила, что полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь, в которую входит первичная медико-санитарная помощь, а также высокотехнологичная, специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь.

По словам юриста, часто пациентам предлагают заплатить за такие медицинские услуги, как удаление зубов, анестезия, в том числе в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы, физиопроцедуры, массаж независимо от возраста, ЭКО и лечение депрессии. Но они должны предоставляться бесплатно.

Кроме того, в ОМС входят лекарственные препараты в стационаре и расходные материалы при хирургическом лечении, уточнила Гриценко.

«Если вам отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС стоит обратиться к заведующему отделением, если это не поможет, то написать жалобу на имя главного врача. Также вы можете обращаться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру», — цитирует Гриценко агентство «Прайм».

Специалист подчеркнула, что для оказания медицинской помощи существуют определенные сроки. Но они не всегда соблюдаются и пациенту предлагают за свой счет ускорить процесс, что незаконно.

Ранее юрист Юлия Холодионова рассказала, как россияне могут получить медицинскую помощь бесплатно. Специалист также назвала операции, которые можно проводить по полису ОМС.