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05:05
Общество
Глава Минтруда РФ предложил расширить субсидирование занятости
05:03
Общество
Хромченко представила российским модницам четыре хита этого сезона
05:02
Технологии
Apple отказалась выпускать аксессуары цвета Space Grey
05:01
Общество
Названы четыре распространенные причины выпадения волос
05:00
Общество
Представитель коммунистов Петербурга обвинил во лжи Чубайса, обругавшего СССР
04:36
Политика
Девять полицейских пострадали на акциях в поддержку Палестины в Лондоне
04:36
Спорт
Коби Брайант посмертно включен в баскетбольный Зал славы
04:32
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
04:19
Общество
Легендарный певец Джордже Марьянович скончался после COVID-19
04:16
Происшествия
Несколько человек погибли в секторе Газа в результате обстрела ВВС Израиля
04:13
Политика
Посол Чехии потребовал от РФ объяснений по работе дипведомства в Москве
04:04
Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
04:00
Общество
ФАН подсказывает 25 способов бесплатно получить помощь и деньги от государства
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
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Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают

Общество
Названы бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 16 мая. Специалист Лиги защиты медицинского права, юрист Ирина Гриценко назвала медицинские услуги, которые положены россиянам по программе госгарантий бесплатно.

Специалист отметила, что полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь, в которую входит первичная медико-санитарная помощь, а также высокотехнологичная, специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь.

По словам юриста, часто пациентам предлагают заплатить за такие медицинские услуги, как удаление зубов, анестезия, в том числе в стоматологии, определение гормонов щитовидной железы, физиопроцедуры, массаж независимо от возраста, ЭКО и лечение депрессии. Но они должны предоставляться бесплатно.

Кроме того, в ОМС входят лекарственные препараты в стационаре и расходные материалы при хирургическом лечении, уточнила Гриценко.

«Если вам отказывают в подобных процедурах при наличии полиса ОМС стоит обратиться к заведующему отделением, если это не поможет, то написать жалобу на имя главного врача. Также вы можете обращаться в страховую, территориальный Департамент здравоохранения и прокуратуру», — цитирует Гриценко агентство «Прайм».

Специалист подчеркнула, что для оказания медицинской помощи существуют определенные сроки. Но они не всегда соблюдаются и пациенту предлагают за свой счет ускорить процесс, что незаконно.

Ранее юрист Юлия Холодионова рассказала, как россияне могут получить медицинскую помощь бесплатно. Специалист также назвала операции, которые можно проводить по полису ОМС.

здоровье медицина полис омс
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