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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
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Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару

Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 мая. Врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала людям с заболеваниями сердца соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать проблем со здоровьем в жаркую погоду.

Специалист отметила, что необходимо контролировать давление и сатурацию. Для этого дома должны иметься соответствующие приборы. Кроме того, важно принимать назначенные врачом препараты, не заниматься самолечением, избегать нагрузок и «никуда не бежать». Допускаются «только ходьба и плавание», уточнила эксперт.

«Принимать обычную воду. Ничего не надо делать через силу — выделяется много пота, воду надо компенсировать. Не перегружать себя едой - питание должно быть полноценное и энергетически емкое - мясные продукты, рыба», — цитирует врача «Звезда».

Терапевт отметила, что комфортной считается температура на улице до 24 градусов. Если столбик термометра поднялся выше, нужно особое внимание уделить наблюдению за своим здоровьем, заключила Лапа.

Ранее специалисты австралийского Университета Эдит Коуэн выяснили, что употребление большого количества фруктов и овощей способствует эффективной борьбе со стрессовыми состояниями. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день необходимо употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей, отмечают эксперты.

здоровье врачи жара
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