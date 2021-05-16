Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару

Москва, 16 мая. Врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала людям с заболеваниями сердца соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать проблем со здоровьем в жаркую погоду.

Специалист отметила, что необходимо контролировать давление и сатурацию. Для этого дома должны иметься соответствующие приборы. Кроме того, важно принимать назначенные врачом препараты, не заниматься самолечением, избегать нагрузок и «никуда не бежать». Допускаются «только ходьба и плавание», уточнила эксперт.

«Принимать обычную воду. Ничего не надо делать через силу — выделяется много пота, воду надо компенсировать. Не перегружать себя едой - питание должно быть полноценное и энергетически емкое - мясные продукты, рыба», — цитирует врача «Звезда».

Терапевт отметила, что комфортной считается температура на улице до 24 градусов. Если столбик термометра поднялся выше, нужно особое внимание уделить наблюдению за своим здоровьем, заключила Лапа.

Ранее специалисты австралийского Университета Эдит Коуэн выяснили, что употребление большого количества фруктов и овощей способствует эффективной борьбе со стрессовыми состояниями. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день необходимо употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей, отмечают эксперты.