Американца удивила бесплатная медицина в России

Москва, 16 мая. Пострадавший из-за гололеда гражданин США познакомился с бесплатной медициной в России и был сильно удивлен отзывчивостью российского врача.

Американец неудачно упал в Москве во время гололеда. Москвичи тут же вызвали ему скорую помощь. Гость из США переживал, что ему дорого обойдется лечение в больнице, так как не знал о существовании бесплатной медицины. Но, несмотря на то, что у пациента не оказалось паспорта и полиса ОМС, мужчине оказали помощь.

«А что мне остается, не бросать же тебя», — ответил удивленному пациенту врач.

Американцу сделали рентген, перевязали ногу и дали обезболивающие средства. Мужчина попытался выписать доктору чек, но тот отказался брать у пациента деньги, сообщает «Царьград».

Ранее хирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний прооперировали беременную кемеровчанку. Женщина обратилась к медикам, пожаловавшись на сильное сердцебиение, тошноту и рвоту. С каждым новым таким приступом артериальное давление падало.