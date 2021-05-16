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16 мая 03:50
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новостей
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
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Американца удивила бесплатная медицина в России

Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 16 мая. Пострадавший из-за гололеда гражданин США познакомился с бесплатной медициной в России и был сильно удивлен отзывчивостью российского врача.

Американец неудачно упал в Москве во время гололеда. Москвичи тут же вызвали ему скорую помощь. Гость из США переживал, что ему дорого обойдется лечение в больнице, так как не знал о существовании бесплатной медицины. Но, несмотря на то, что у пациента не оказалось паспорта и полиса ОМС, мужчине оказали помощь.

«А что мне остается, не бросать же тебя», — ответил удивленному пациенту врач.

Американцу сделали рентген, перевязали ногу и дали обезболивающие средства. Мужчина попытался выписать доктору чек, но тот отказался брать у пациента деньги, сообщает «Царьград».

Ранее хирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний прооперировали беременную кемеровчанку. Женщина обратилась к медикам, пожаловавшись на сильное сердцебиение, тошноту и рвоту. С каждым новым таким приступом артериальное давление падало.

россия сша медицина
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