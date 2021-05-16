Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников

Москва, 16 мая. Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, как разговаривать с выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов телефонными мошенниками.

Чтобы понять, от кого поступил звонок, Игнатов советует попросить звонящего представиться и назвать номер кабинета, где его можно найти. Обычно после этого мошенники «сворачивают разговор». Заставить мошенника выдать себя может просьба прислать официальную повестку.

«Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано», — цитирует Игнатов радио Sputnik.

Если повестку отказываются прислать якобы из-за срочности расследования, бывший оперативный сотрудник МВД советует узнать адрес учреждения и прийти туда лично. Главное – не сообщать по телефону свои персональные или банковские данные.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать жителям Москвы привиться от коронавирусной инфекции на дому. Злоумышленники представляются соцработниками и приходят без предупреждения.