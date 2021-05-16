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новостей
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
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01:43
Политика
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Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России

Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
Невские Новости

Сочи, 16 мая. Жюри конкурса «Лучший водитель такси в России — 2020», который проходил в Сочи, определило победителя в 2020 году.

Участникам пришлось доказать знание ПДД, законодательства и основ устройства автомобиля. Лучшим в своем ремесле в России стал таксист из Ленобласти Алексей Стебо. В финале, проходившем на стадионе «Фишт», принимали участие 27 водителей. Второе место занял Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Казани.

Первоначальный отбор состоял из теоретических знаний правил дорожного движения и рассказа о родных местах, а также практической части — на автодроме. Водители отвечали на вопросы о безопасности дорожного движения и медицинской помощи. В финальный день они выполняли скоростное маневрирование со сложными элементами и представили визитку о себе и своем городе во время творческого задания.

Перед финалом участники прошли медицинскую проверку и тестирование. Организаторы уточнили, что по каждому водителю ведется статистика, благодаря которой можно выявлять развитие профессиональных заболеваний.

Недавно туристам рассказали, что нужно знать и учесть перед поездкой в Крым и Севастополь. В частности, нужно узнать, какие такси работают на полуострове.

сочи такси конкурс
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