Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России

Сочи, 16 мая. Жюри конкурса «Лучший водитель такси в России — 2020», который проходил в Сочи, определило победителя в 2020 году.

Участникам пришлось доказать знание ПДД, законодательства и основ устройства автомобиля. Лучшим в своем ремесле в России стал таксист из Ленобласти Алексей Стебо. В финале, проходившем на стадионе «Фишт», принимали участие 27 водителей. Второе место занял Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Казани.

Первоначальный отбор состоял из теоретических знаний правил дорожного движения и рассказа о родных местах, а также практической части — на автодроме. Водители отвечали на вопросы о безопасности дорожного движения и медицинской помощи. В финальный день они выполняли скоростное маневрирование со сложными элементами и представили визитку о себе и своем городе во время творческого задания.

Перед финалом участники прошли медицинскую проверку и тестирование. Организаторы уточнили, что по каждому водителю ведется статистика, благодаря которой можно выявлять развитие профессиональных заболеваний.

Недавно туристам рассказали, что нужно знать и учесть перед поездкой в Крым и Севастополь. В частности, нужно узнать, какие такси работают на полуострове.