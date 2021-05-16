Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле

Москва, 16 мая. Покупка иностранной валюты – доллара или евро – является самым простым и популярным способом заработать на нестабильности рубля.

Таким мнением поделился эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что в последние годы власти все меньше заинтересованы в сильной национальной валюте, так как ее слабые позиции положительно влияют на наполняемость бюджета. Дроздов напомнил, что рубль имеет огромную сырьевую составляющую, так как «от половины до трети отечественного экспорта приходится на углеводороды». Цены на нефть и газ подвержены сильным колебаниям и зависят от настроений мировых бирж.

«В свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль«, — отметил Дроздов.

Он напомнил, что для приобретения валюты не нужно идти в банк, так как сегодня такую возможность дает валютная секция Мосбиржи. Примечательно, что комиссия там минимальная. По мнению Дроздова, продвинутым в финансовом плане россиянами можно воспользоваться более сложными инструментами – фьючерсами и опционами. Однако и здесь необходимо помнить о рисках.

«Прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли», — резюмировал финансовый эксперт.

Экономист Сергей Суверов ранее напомнил, что «справедливой» стоимостью российской национальной валюты является 70 рублей за один доллар. Как сообщает «Парламентская газета», рубль сегодня фундаментально недооценен.