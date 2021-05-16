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Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
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Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
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01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
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Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле

  /   Обновлено: 16 мая 2021 03:41
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
 /  ПолитРоссия

Москва, 16 мая. Покупка иностранной валюты – доллара или евро – является самым простым и популярным способом заработать на нестабильности рубля.

Таким мнением поделился эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что в последние годы власти все меньше заинтересованы в сильной национальной валюте, так как ее слабые позиции положительно влияют на наполняемость бюджета. Дроздов напомнил, что рубль имеет огромную сырьевую составляющую, так как «от половины до трети отечественного экспорта приходится на углеводороды». Цены на нефть и газ подвержены сильным колебаниям и зависят от настроений мировых бирж.

«В свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль«, — отметил Дроздов.

Он напомнил, что для приобретения валюты не нужно идти в банк, так как сегодня такую возможность дает валютная секция Мосбиржи. Примечательно, что комиссия там минимальная. По мнению Дроздова, продвинутым в финансовом плане россиянами можно воспользоваться более сложными инструментами – фьючерсами и опционами. Однако и здесь необходимо помнить о рисках.

«Прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли», — резюмировал финансовый эксперт.

Экономист Сергей Суверов ранее напомнил, что «справедливой» стоимостью российской национальной валюты является 70 рублей за один доллар. Как сообщает «Парламентская газета», рубль сегодня фундаментально недооценен.

доллар рубль валюта
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