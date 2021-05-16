США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19

Вашингтон, 16 мая. Министерство здравоохранения и социальных служб США направило более двух миллиардов долларов на уход за малолетними нелегальными мигрантами.

Газета Politico сообщает, что указанная сумма была перераспределена из средств, выделенных на другие инициативы в области здравоохранения — например, на борьбу с COVID-19. В частности, 850 миллионов долларов были взяты из суммы, выделенной на расширение тестирования на коронавирус. Аналогичная сумма была взята из средств, предназначавшихся на пополнение стратегического национального запаса медикаментов.

Администрация президента США Джозефа Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока мигрантов из Мексики. Политические оппоненты утверждают, что происходящее является следствием излишне мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции.