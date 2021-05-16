Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий

Глазго, 16 мая. Ученые из Шотландии предложили использовать основанную на пяти категориях систему классификации половых партнеров, сообщает BMJ jornals.

По мнению экспертов, классификация половых партнеров на «постоянных» и «случайных» не отражает актуальных особенностей сексуальных контактов, формирующихся в эпоху интернета. Для изучения венерических заболеваний и борьбы с их распространением британские ученые предлагают использовать систему, основанную на категориях: «постоянный партнер», «новый партнер», «партнер по сексу», «партнер на один раз» и «работник секс-индустрии». Для каждой категории сексуальных отношений характерны свои особенности, отмечают авторы классификации.

Ранее специалисты из Университета Кампинаса в Бразилии провели исследование, в ходе которого изучили 44 инцидента с поврежденным пенисом. В большинстве из них мужчины травмировали половой орган из-за трех популярных секс-позиций.