Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы

Санкт-Петербург, 16 мая. Жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга стали в субботу свидетелями мощного града.

Очевидцы погодного явления публикуют в соцсетях многочисленные ролики. В одном из них показано, как большие градины буквально осыпают двор. Мужчина подставляет руку под град и тут же отдергивает.

Сообщается, что гроза прошла в поселке Ульяновка и городе Никольское. При этом местные жители отмечают, что град сопровождался сильным ливнем и грозой. Фотографии публикуют в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Размером с крупные грецкие орехи град прошел в Выборге. Эффектные снимки также публикуют жители Колпинского района Петербурга.

Накануне сообщалось, что разрушительный град размером с яйцо накрыл Пензенскую область. Жители региона также делились в соцсетях фото и видео инцидента.