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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
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Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы

Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 16 мая. Жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга стали в субботу свидетелями мощного града.

Очевидцы погодного явления публикуют в соцсетях многочисленные ролики. В одном из них показано, как большие градины буквально осыпают двор. Мужчина подставляет руку под град и тут же отдергивает.

Сообщается, что гроза прошла в поселке Ульяновка и городе Никольское. При этом местные жители отмечают, что град сопровождался сильным ливнем и грозой. Фотографии публикуют в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Размером с крупные грецкие орехи град прошел в Выборге. Эффектные снимки также публикуют жители Колпинского района Петербурга.

Накануне сообщалось, что разрушительный град размером с яйцо накрыл Пензенскую область. Жители региона также делились в соцсетях фото и видео инцидента.

ленобласть град гроза
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