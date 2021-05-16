Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ

Москва, 16 мая. Справляться со стрессом нужно не только школьникам, но и их родителям. И тем, и другим помогут два способа, рассказала психолог Оксана Миропольская.

Один из них — физическая активность. Бег, танцы, спорт помогут и детям, и их близким. Второй способ — общение. Нужно выслушивать ребенка, общаться с ним и проговаривать основные причины для беспокойства и страха, вербализировать переживания. Родители часто не замечают проблем, с которыми сталкивается чадо, поделилась специалист в эфире передачи «Радиоклуб на Карповке», организованной изданием «Петербургский дневник».

«Нередко им кажется, что все в порядке, а ребенок в депрессии. Родители, к сожалению, не всегда это могут увидеть и распознать, поэтому общение – это самое важное», — пояснила психолог.

Она напомнила про трагедию в казанской школе, во время которой студент устроил в учебном заведении массовый расстрел. Как позже выяснилось, родители не знали о переменах, которые произошли с их сыном за несколько месяцев, отметила Миропольская.

Недавно психолог также рассказала, как распознать в человеке шопоголизм и что делать в случае, если налицо тяжелая зависимость. Нередко склонность к неумеренным тратам является попыткой компенсировать недостаток необходимых в жизни вещей — свободы выбора и контроля над собственной жизнью.