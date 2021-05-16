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новостей
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
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Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ

Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
pixabay.com

Москва, 16 мая. Справляться со стрессом нужно не только школьникам, но и их родителям. И тем, и другим помогут два способа, рассказала психолог Оксана Миропольская.

Один из них — физическая активность. Бег, танцы, спорт помогут и детям, и их близким. Второй способ — общение. Нужно выслушивать ребенка, общаться с ним и проговаривать основные причины для беспокойства и страха, вербализировать переживания. Родители часто не замечают проблем, с которыми сталкивается чадо, поделилась специалист в эфире передачи «Радиоклуб на Карповке», организованной изданием «Петербургский дневник».

«Нередко им кажется, что все в порядке, а ребенок в депрессии. Родители, к сожалению, не всегда это могут увидеть и распознать, поэтому общение – это самое важное», — пояснила психолог.

Она напомнила про трагедию в казанской школе, во время которой студент устроил в учебном заведении массовый расстрел. Как позже выяснилось, родители не знали о переменах, которые произошли с их сыном за несколько месяцев, отметила Миропольская.

Недавно психолог также рассказала, как распознать в человеке шопоголизм и что делать в случае, если налицо тяжелая зависимость. Нередко склонность к неумеренным тратам является попыткой компенсировать недостаток необходимых в жизни вещей — свободы выбора и контроля над собственной жизнью.

стресс егэ психолог
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