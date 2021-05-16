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новостей
03:44
Общество
Врач-терапевт рассказала, как сердечникам пережить жару
03:39
Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
Наука
Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
02:48
Общество
Крупный град обрушился на Ленобласть во время весенней грозы
02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
Общество
Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве
01:43
Политика
Канал военного крыла ХАМАС заблокировали в Telegram
Все новости

Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam

Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
steam.com  /  Steam

Москва, 16 мая. Полноценная страница PlayStation Studios заработала 14 мая в цифровом магазине Steam. На ней появились видеоигры и дополнения.

На странице PlayStation Studios есть как вышедшие ранее игры, так и будущие релизы проектов Sony на ПК: Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и Days Gone.

Пользователи заметили, что на странице PlayStation Studios в Steam есть противоречие между указанным на общем счетчике количеством игр компании (41) и теми, что отображаются на странице (всего 24). Большинство полагают, что это ошибка платформы или же Sony заранее создала страницы для новых релизов, но пока они скрыты.

Ранее сообщалось, что внутренние студии компании Sony планируют выпуск более 25 новых компьютерных игр разных жанров и масштабов для консоли Playstation 5. Стадия разработки новых проектов не уточняется. Однако глава PlayStation Studios Герман Хульст сообщил, что почти половина новых игр относятся к новым франшизам.

playstation приставка steam
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