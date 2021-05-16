Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam

Москва, 16 мая. Полноценная страница PlayStation Studios заработала 14 мая в цифровом магазине Steam. На ней появились видеоигры и дополнения.

На странице PlayStation Studios есть как вышедшие ранее игры, так и будущие релизы проектов Sony на ПК: Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и Days Gone.

Пользователи заметили, что на странице PlayStation Studios в Steam есть противоречие между указанным на общем счетчике количеством игр компании (41) и теми, что отображаются на странице (всего 24). Большинство полагают, что это ошибка платформы или же Sony заранее создала страницы для новых релизов, но пока они скрыты.

Ранее сообщалось, что внутренние студии компании Sony планируют выпуск более 25 новых компьютерных игр разных жанров и масштабов для консоли Playstation 5. Стадия разработки новых проектов не уточняется. Однако глава PlayStation Studios Герман Хульст сообщил, что почти половина новых игр относятся к новым франшизам.